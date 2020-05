Une évasion dans le vent du désert

D’une beauté sans pareille, Journey est sans doute l’un des meilleurs jeux tout public existants. A découvrir ou à redécouvrir, gratuitement sur PS4, sur iPad et prochainement sur PC.

En ces temps de confinement, les marques redoublent d’inventivité pour paraître sympathiques. Sony ne fait pas exception: le magasin en ligne de la playstation offre deux jeux gratuits: Uncharted: the Nathan Drake Collection et Journey.

Passons sur les trois premières aventures de Nathan Drake, qui offriront aux 16 ans et plus de longues heures d’exploration et de fusillades. Préférons-leur le calme désertique, la musique envoûtante et le voyage méditatif que propose à tous Journey. Sorti en 2012 sur PS3, le jeu n’a pas pris une ride. Ou plutôt les a perdues en 2015, lorsqu’il a subi un lifting complet pour…