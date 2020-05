Une femme à la tête de la police communale

Agée de 45 ans et domiciliée à Albeuve, Isabelle Castella a effectué son école de police en 2003. Elle a ensuite travaillé durant huit ans à la police mobile des Centres d’intervention de la gendarmerie (CIG) de Granges-Paccot et Vaulruz. En 2012, elle a rejoint la police de proximité de Fribourg, avant de retourner, deux ans plus tard, à la police mobile du CIG de Vaulruz où elle est nommée cheffe de groupe.