Une femme et sa fille blessées dans un accident

CRÊT-PRÈS-SEMSALES. Jeudi, peu après 8 h 30, un homme de 21 ans circulait au volant d’un camion, de Bulle en direction d’Oron, sur la route des Barattes, au Crêt-près-Semsales. A l’intersection avec la rue de l’Eglise, une automobiliste ne lui a pas accordé la priorité. Malgré une tentative d’évitement, le camion heurta la voiture qui a été projetée sur environ quinze mètres avant de s’immobiliser. La voiture a ensuite été percutée par un second véhicule accouplé à une remorque à chevaux et conduit par un homme de 70 ans. Blessées, les deux occupantes de la voiture, une femme de 25 ans et sa fille de 2 ans, ont été prises en charge par une ambulance et transportées dans un hôpital.