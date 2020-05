Vers le mouv' parfait

Plus accessible que les falaises, le bloc attire de plus en plus de grimpeurs. En salle évidemment, mais aussi dans les forêts gruériennes. “

SOPHIE ROULIN



«Allez, mec! Allez! Je te montre la prise.» L’index blanc de magnésie pointe une aspérité rocheuse loin au-dessus de la tête de Johann Seydoux. Assis sur son crashpad, celui-ci cherche des appuis suffisants pour que ses pieds supportent la poussée nécessaire pour aller chercher la fameuse prise. Loin derrière. Les muscles se contractent. Les fesses quittent le matelas. Le bras se tend, la main saisit l’aspérité calcaire, mais la prise n’est pas bonne. Retour au sol en roulant vers l’arrière, la mine dubitative.



«Parfois, on peut passer un après-midi entier sur un problème, commente le grimpeur bullois. Le bloc, c’est la recherche du…