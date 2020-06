«Ce sera une belle bataille»

Le Tour du canton débute ce mercredi à Morlon. Les 150 cyclistes participeront à cette première étape organisée par la Pédale bulloise. Ils passeront par Corbières, Villarvolard, Botterens et Broc avant de revenir à Morlon. Ils boucleront entre deux et quatre fois le parcours de 15,8 kilomètres. Les départs sont prévus à 18 h 31 (messieurs et U19), à 18 h 36 (dames et U17) et à 18 h 39 (populaires et écoliers). Les inscritptions ne sont pas possibles sur place. Alain Bard, le président de la Pédale bulloise, trépigne d’impatience. «C’est super d’offrir cette première course. Nous avons limité les inscriptions, enregistré le nom des participants et mis en place un concept de sécurité sur l’aire d’arrivée.» Morlon accueillera près de soixante cyclistes de plus qu’en 2019. «Rien que le…