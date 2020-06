100 ans des comédies musicales: les stars chantent pour le Sidaction

FRANCE2, JEUDI, À 21 H 05

A l’occasion de la 27e édition du Sidaction, France 2 propose une soirée spéciale autour des grandes comédies musicales, sous la présidence de Line Renaud. Inspirée des émissions de Gilbert et Maritie Carpentier, cette fiction-variété unique en son genre, orchestrée par Marie-Sophie Lacarrau, transporte les téléspectateurs dans l’univers des spectacles de Broadway, Las Vegas ou Paris. Des tableaux spécialement conçus et chorégraphiés ont été imaginés en s’inspirant de West Side Story, Notre-Dame de Paris, New York, New York, Roméo et Juliette, Moulin Rouge, Mozart, l’Opéra rock, Cats, Hello Dolly!, Chicago, Les Dix commandements et bien d’autres. ■