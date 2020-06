RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Comment la nature soigne?



Depuis la moitié du siècle dernier, l’homme est devenu une espèce principalement urbaine. Avec pour conséquence, davantage de stress et de dépression qui pèsent sur lui. Le Japon réagit dans les années 1980 en développant «les bains de forêt». Le professeur Yoshifumi Miyazaki qui a développé cette thérapie témoigne dans l’émission: «La sylvothérapie a pour but de favoriser la détente, d’améliorer l’activité du cerveau, de renforcer le système immunitaire et d’intégrer tout cela dans le système médical.»

Le retour des psychédéliques

Associé aux hippies des années 1970, le LSD est en fait sorti de nos laboratoires chimiques. Oui, c’est bien chez Sandoz à Bâle qu’a lieu en 1943 le premier trip! Le chimiste qui trouve cette substance…