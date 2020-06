... exceptionnel, glorieux, historique, inoubliable, pour le meilleur et pour le pire. Durant cette période où le sport est à l’arrêt, LaGruyèrevous fait revivre quelques-uns des plus grands moments vécus par les clubs et athlètes de la région. Episode 10 avec le dernier match en carrière d’Harold Mrazek, considéré comme l’un des meilleurs basketteurs suisses de l’histoire. Le 24 mai 2008, le Bullois s’est retiré sur un dernier titre avec Olympic. GRU