... exceptionnel, glorieux, historique, inoubliable, pour le meilleur et pour le pire. Durant cette période où le sport est à l’arrêt, La Gruyère vous fait revivre quelques-uns des plus grands moments vécus par les clubs et athlètes de la région. Episode 11 avec Christina Liebherr et No Mercy, de retour de leurs premiers JO, à Athènes en 2004. La Gruérienne avait fini meilleure Suisse (14e). En hommage à No Mercy, décédé la semaine dernière à l’âge de 25 ans. GRU