exceptionnel, glorieux, historique, inoubliable, pour le meilleur et pour le pire. Durant cette période où le sport est à l’arrêt, LaGruyèrevous fait revivre quelques-uns des plus grands moments vécus par les clubs et athlètes de la région. Douzième et dernier épisode avec le départ à la retraite de Maroussia Rusca, l’une des meilleures vététistes romandes. Après dix ans passés en Coupe du monde, la Gruérienne a tiré sa révérence à Grandvillard le 20 septembre 2008. GRU