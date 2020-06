Cet alien qui nous veut du bien

Certains le considèrent comme le Léonard de Vinci du XXIe siècle. Pour les inventions, pas pour la Joconde. D’autres décrivent Elon Musk, le PDG de Tesla et de SpaceX, comme mégalomane (ce qui n’empêche pas le génie), arrogant (idem), excentrique (pareil), colérique, fou dangereux. De son côté, il affirme qu’il est peutêtre un alien, ce qui reste l’explication la plus plausible.

Né en Afrique du Sud d’un père ingénieur et d’une mère diététicienne et mannequin, Elon Musk connaît une scolarité difficile. Ses camarades de classe le malmènent, eux qui, n’ayant pas encore vu E.T., ignorent que les extraterrestres peuvent être gentils. Le gamin solitaire se réfugie dans les livres, qu’il dévore à raison de deux par jour. On ne répétera jamais assez que la lecture est la plus sûre recette du…