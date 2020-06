Chine-USA, la bataille de l’OMS

ARTE, MARDI, À 20 H 50



Née en 1948, l’Organisation mondiale de la santé – OMS – seraitelle devenue un grand corps malade? Censée alerter et protéger le monde des fléaux qui le menacent, l’agence de l’ONU a échoué à gérer la pandémie de Covid-19, suscitant de nombreuses critiques, dont celles, tonitruantes, de Donald Trump. L’OMS aurait selon lui aidé Pékin à minimiser l’ampleur de l’épidémie au début de l’année, et donc retardé la prise de conscience de sa gravité. Réagissant à la polémique dès le début de la crise sanitaire, le journaliste Pierre Haski a orchestré une enquête sur plusieurs continents en décryptant les raisons de la faillite de l’OMS et en retra- çant l’histoire mouvementée de l’institution. Il interviewe en visioconférence de nombreux intervenants et décroche un…