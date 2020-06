Délais d’inscription reportés

MATURITÉ PROFESSIONNELLE. A cause de la crise sanitaire, plusieurs futurs apprentis n’ont pas encore trouvé de place d’apprentissage et la recherche d’un premier emploi pour les personnes ayant récemment obtenu leur titre s’avère difficile, note le Service de la formation professionnelle (SFP) dans un communiqué. Pour pallier ces différentes problématiques, il a décidé de reporter les délais d’inscription pour la Maturité professionnelle intégrée (au 19 août) et pour la Maturité professionnelle post-CFC (une deuxième possibilité d’inscription, jusqu’au 15 juillet). Les formulaires d’inscription et les liens utiles se trouvent sous la rubrique «Maturité professionnelle fédérale» du site de l’Etat, www.fr.ch.