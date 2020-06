Désinvolture

L’UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME A DÉTERMINÉ quatre profils types de touristes à cibler: les familles, les sportifs, les épicuriens et les explorateurs. Familles et sportifs, on comprend sans effort (et c’est reconnaissable au premier coup d’œil). Mais épicuriens et explorateurs… N’aurait-il pas été préférable, par souci de simplification et de clarté, de réunir épicuriens et explorateurs en une seule catégorie, et donc trouver un mot unique qui définit aussi bien l’épicurien que l’explorateur? Entre jouisseur et emmerdeur, j’hésite.

LE PARLEMENT A REJETÉ le texte de l’initiative populaire pour l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public, notamment par le port de la burqa. La question sera soumise au peuple. Masque obligatoire au bureau de vote, cela va sans dire.

