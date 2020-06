Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

«AUSSI VITE QUE POSSIBLE, mais aussi lentement que nécessaire», la formule de notre ministre de la santé, mille fois répétée en toutes occasions – souvent déplacées – a fait le tour du monde et nous revient à la figure par l’ouest. Au téléphone, un ami de Paris me demande: «Alors, ce feu au lac, vous l’éteignez aussi vite que possible mais aussi lentement que nécessaire?» Merci, merci Alain Berset.

LES CHÂTEAUX DU COIN (Gruyères, Bulle, île d’Ogoz) et la gare du téléphérique de Moléson ont été illuminés en rouge, mardi soir, pour nous faire prendre conscience de l’importance économique et culturelle «de l’industrie de l’événementiel» – c’est comme ça qu’on dit – et des risques qui pèsent sur elle depuis la crise sanitaire de mars. Message reçu 5/5. Mais pourquoi en…