Daniel Savary

dit Dany

MAULES

Daniel dit Dany est né le 6 mai 1961. Il était l’aîné des trois enfants de Laurent et Colette Savary-Beaud, à Maules.

Dès sa plus tendre enfance, Dany a eu un intérêt particulier pour la musique et les livres de Tintin, ce qui égaya toute sa vie. Il jouissait d’une bonne santé et avait un caractère joyeux malgré sa différence. A l’âge de sept ans, il a pu suivre sa scolarité au sein de l’institution Clos Fleuri qui avait ouvert ses portes cette année-là.

A l’âge de 18 ans, il a intégré les ateliers protégés et a travaillé dans divers secteurs, principalement à la machine à couper les bûchettes pour l’allumage. Il était fier de montrer son savoir-faire au cours des journées portes ouvertes.

Atteint dans sa santé il y a cinq ans, Dany a rejoint le home médicalisé Clos Fleuri…