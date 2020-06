Des jeunes aident lors d’un incendie

Samedi soir, un incendie s’est déclaré dans la cuisine d’un appartement bullois, à la rue du Câro, dans un immeuble locatif. La police cantonale a été alarmée à 21 h 50 et la première patrouille est arrivée sur les lieux trois minutes plus tard, indique le porte-parole, le sergent Bertrand Ruffieux. Là, les agents ont constaté qu’une bonne partie des locataires étaient dans la rue. Selon les éléments qu’ils ont recueillis, «des voisins ont utilisé des extincteurs lorsque l’incendie s’est déclenché et, par la suite, le Centre de renfort a rapidement maîtrisé le sinistre», précise le sergent Ruffieux.

