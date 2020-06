Des restriction de circulation à la Grand-Rue

Du lundi 15 juin à 6 h au vendredi 26 juin à 17 h, la circulation à la Grand-Rue de Châtel-Saint-Denis sera réduite à sens unique. Dans le cadre de travaux de rénovation de façades du Café des Bains, un échafaudage sera posé sur le trottoir et sur la route cantonale. Pour garantir la sécurité des usagers de la route, le trafic sera réglé à sens unique dans le sens de marche de la chapelle du Bourg en direction du giratoire des Bains, communique la police cantonale. La largeur maximale des véhicules sera limitée à 2,50 m. Le trafic venant de la route de Vevey sera dévié via la route de Montreux et la route de la Péralla.