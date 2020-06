Doc à la Une

RTS1, MERCREDI, À 22 H 10

Pour toujours

Prix de Soleure 2019.



Un hymne à l’amour par-delà les années et malgré la maladie. Alors que la sclérose en plaques d’Annette progresse encore à l’orée de la septantaine, son mari Niggi l’emmène en Grèce à bord d’un camping-car pour revivre les voyages de leur jeunesse. Chaque image de ce film est une preuve d’amour éclairée par la caméra affectueuse de leur fille. Un homme et une femme, liés depuis plus de 50 ans, parcourent l’Europe méridionale dans leur camping-car: lui, Niggi, un photographe passionné et bricoleur, et elle, Annette, l’amour de sa vie, paralysée du cou aux pieds depuis près de vingt ans. Avec courage, esprit et charme, avec aussi un délicieux sens de la dérision, ils luttent tous les deux pour vivre ce que la vie leur réserve…