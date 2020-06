En direct du Nouveau Monde

L’humour romand est à la fête ce soir à Fribourg: neuf artistes se succéderont sur scène pour un spectacle inédit. La représentation n’a pas lieu en public, mais est transmise en direct sur une plateforme web.

SPECTACLE. «C’est peut-être le plus grand plateau d’humoristes et artistes romands jamais organisé», s’enorgueillit le communiqué de presse. Ils seront neuf à se retrouver ce soir sur la scène du Nouveau Monde, à Fribourg. Mais sans public, hormis quelques invités et membres du staff.

Le spectacle sera en revanche visible par tout le monde, via la nouvelle plateforme web Le Mardi.tv. Comme s’il avait lieu en salle, il sera payant et se déroulera en direct, sans possibilité de replay ni de pause. Les organisateurs annoncent avoir vendu plus de 2000 «places». «Un signal réjouissant…