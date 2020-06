En visite guidée à Corbières, sur les traces de ses seigneurs

Sous ses airs de «village que l’on ne fait que traverser», Corbières peut se targuer d’une glorieuse histoire. Samedi, les Amis du Musée gruérien en ont dégusté quelques bribes en compagnie de Denis Buchs. Extraits choisis.

CHRISTOPHE DUTOIT

Le saviez-vous? En 1294, Girard Ier de Corbières, seigneur de Charmey, son frère Richard de Corbières, bailli de Lausanne, et son neveu Guillaume de Corbières donnent aux Chartreux les terres qui serviront à édifier leur monastère à La Valsainte… «Au XIIIe siècle, les seigneurs de Corbières régnaient sur un territoire qui s’étendait des limites de Vuadens jusqu’à Bellegarde, et comprenait évidemment les vallées de la Jogne et du Javroz.» Regroupés à distance réglementaire – coronavirus oblige – dans la cour intérieure du château de Corbières, la…