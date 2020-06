Entrée dans l’enfer de Lyme

La maladie de Lyme est une maladie difficile à diagnostiquer et à soigner. Elle ne provoque pas toujours les symptômes reconnus. Céline Dupasquier est entrée dans cet enfer jalonné de souffrances incomprises et d’errance médicale.

PRISKA RAUBER

Une tique, une minuscule tique vous pique et, des années plus tard, votre vie plonge dans un enfer jalonné de symptômes atypiques et d’errances médicales. C’est la pénible odyssée que vivent les personnes atteintes de la forme chronique de la borréliose, ou maladie de Lyme – une forme controversée (lire ci-dessous) et très difficile à diagnostiquer.

«J’ai été piquée par une tique lorsque j’étais adolescente. Mais c’est en 2012, une quinzaine d’années plus tard, que ça a vraiment basculé», raconte Céline Dupasquier. La Touraine de 38 ans devait…