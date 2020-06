Fête de la musique en plus modeste

«Il tenait à cœur au comité et à l’équipe opérationnelle de la manifestation d’offrir un peu de légèreté et de musique aux Fribourgeois·es», souligne un communiqué de la Fête de la musique de Fribourg. Ce dimanche 21 juin, elle aura bien lieu en ville, sous une forme «repensée et plus modeste». Une machine constituée de deux vélos et d’un rickshaw – inspirée du «cyclotone» de l’artiste Benu Zitz – circulera en ville pour proposer des concerts de Proffa, Femme fatale, Cat’s Eye et Couloir Gang. Six autres groupes fribourgeois (chanson, rock, blues, cors des Alpes, art choral, classique) proposeront des concerts acoustiques dans certains quartiers. De 18 h à 20 h, Radio Fribourg diffusera une émission spéciale. A 20 h, tous les habitants seront en outre invités, de leur balcon, à chanter…