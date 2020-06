Jusqu’à ce que la mort nous unisse

FRANCE 3, VENDREDI, À 21 H 05

Un guide de montagne mène l’enquête avec une adjudante afin de découvrir qui a assassiné son ami d’enfance, garde moniteur du parc du Mercantour.

Les habitants du petit village de Colmars-les-Alpes sont bouleversés après la découverte du corps d’un garde moniteur du parc du Mercantour. Contre l’avis de tous, Vincent Lapaz, guide de montagne, tente de convaincre l’adjudante Servane Breitenbach, fraîchement arrivée dans la région, que son ami d’enfance a été assassiné. Ensemble, ils se lancent dans une enquête délicate, qui fait trembler les piliers de la communauté et pourrait les mettre en danger l’un et l’autre. Mais ce qui compte avant tout pour Servane et Vincent, c’est de faire éclater la vérité et de savoir qui est responsable de la mort du garde…