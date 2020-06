Deché-delé

On di pye galé chovinyi dè mon dzouno tin, l’è hou fameu kâfé-nê. La demindze né, dè kothema. Irè pâ organijâ po dre. Lè fiyè, din lè méjon, bin châdzè, l’avan la pahyinthe d’atindre ke hou moncholè l’ôchan dèchidâ yô ke volan alâ.

I arouvâvan lé j’on apri lè j’ôtro, in vèlo ou bin a pi, l’avan pâ tan dè hou j’oto din lè j’an thinkanta. Di kou n’in d’avê yon ke portâvè na botoye, i bêvechan pâ tan, irè chuto po pachâ na galéja vouêrba d’amihyâ. Outre la vèya, i dzuyivan i kârtè, ma vêr- no, no j’amâvan chuto tsantâ. Du lè nov’àrè tantyè a la miné, no j’an jou tsantâ chin dèbredâ, è djamé dou ke le mimo tsan; on in chavê on mache. Tyin bouneu.

Pu adon no fajan di dju: a la «pota», a «i tè biocho-chin-rire», a di dèvenètè è, kotyè kou a la Rata-bouârna. Adon po chin, on…