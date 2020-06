L’Amérique à deux visages

Fabien Nury et Brüno

L’HOMME QUI TUA CHRIS KYLE

Dargaud

Chris Kyle est un héros. Ancien sniper envoyé quatre fois en Irak, il en est revenu bardé de médailles et avec 160 tués homologués (et une centaine sans témoin). Un record qui lui fournira son surnom: «La légende». Patriote entier et simple, bon mari et père de famille, il aide les anciens soldats traumatisés avec des séances de tir. Un modèle pour l’Amérique conservatrice. Le 2 février 2013, avec son ami Chad, il emmène au stand le vétéran instable Eddie Ray Routh. Seul ce dernier en reviendra vivant, lui, la face sombre du pays et de ses problèmes: fascination pour les armes, exploitation des médias, une certaine vision de la religion, surmédication…

Première BD documentaire de Fabien Nury et Brüno – le duo derrière Tyler Cross –,…