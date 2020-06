L’art subtil de tourner en dérision un président

Netflix a frappé fort en sortant la série Space Force. Une série humoristique sur la reconquête de la Lune qui se moque ouvertement du président Donald Trump.

En période électorale, les politiciens promettent à chaque fois monts et merveilles. Certains assurent que plus personne ne dormira dans la rue d’ici trois ans, d’autres que le chômage et les inégalités disparaîtront. Donald Trump, jamais avare en annonces démesurées, a, lui, promis la Lune. Et le message est à prendre au premier degré: «Sous mon administration, nous restaurerons la grandeur de la NASA en retournant sur la Lune, puis sur Mars.» Après avoir créé en un temps record un immense bordel sur la Terre, en déchirant par exemple les accords de Paris sur le climat ou en envenimant la situation entre Israël et la Palestine, le…