L’enfant a un autre sommeil

Le sommeil des enfants est différent de celui des adultes, a relevé une étude de chercheurs fribourgeois. Les oscillations lentes, caractéristiques de la phase du sommeil profond, sont générées à des endroits très différents dans le cerveau

PRISKA RAUBER

Des chercheurs du Baby Sleep Laboratory de l’Université de Fribourg (en collaboration avec l’Université Laval au Canada, l’Université du Colorado et l’Hôpital universitaire de Zurich) ont pu démontrer que le sommeil des enfants est très différent de celui des adultes. Les analyses réalisées par la professeure Salome Kurth et ses doctorants, dont Christophe Mühlematter – sur des enfants âgés entre 2 et 17 ans – indiqueraient en outre que le sommeil profond jouerait à lui seul un rôle essentiel dans le renforcement des apprentissages. Dès…