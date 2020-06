L’opportunité d’investir pour le futur

Les Fribourgeois sont représentés sous la Coupole fédérale par sept conseillers nationaux et deux conseillers aux Etats. Parmi eux, trois Gruériens et un Glânois, tous de partis politiques différents. Pendant les sessions parlementaires, La Gruyère leur donne carte blanche, à tour de rôle, pour raconter les coulisses de leur travail, débattre d’un sujet qui fait l’actualité à Berne ou décrypter les impacts d’une décision sur la région. Aujourd’hui, place à la PLR bulloise Johanna Gapany. GRU

Nos regards ont longtemps été tournés vers la Chine qui a été le premier pays où le virus s’est propagé et qui a aussi été le premier pays à annoncer avoir vaincu l’épidémie. Ce qui a rendu son arrivée et sa propagation en Europe d’autant plus brutale et inattendue… La malheureuse expérience…