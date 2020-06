La police a élucidé une vingtaine de cambriolages

L’auteur d’une série de cambriolages et de vols, commis entre l’été 2019 et le printemps 2020 dans des habitations et établissements publics d’Estavayer-le-Lac, a été identifié. Il s’agit d’un homme de 26 ans domicilié dans la région. L’auteur présumé a principalement agi seul. Il s’est associé une fois avec un homme de 18 ans et une autre fois avec un homme de 20 ans, indique la police fribourgeoise. Les trois auteurs présumés ont admis les faits. Ils seront dénoncés à différents degrés au Ministère public.