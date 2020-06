La vengeance dans la peau

Jomorvan, Rey Macutay, Rafael Ortiz et Scietronc

J’IRAI CRACHER SUR VOS TOMBES

Glénat

C’est l’un des romans les plus sulfureux du siècle passé et peut-être celui qui connaît la plus forte actualité. J’irai cracher sur vos tombes sort en 1946, écrit par un écrivain noir américain, Vernon Sullivan, et traduit en français par Boris Vian. Il suscite l’ire de certains milieux conservateurs, au point d’être, plus tard, interdit. A la suite d’un fait divers de 1947 – une femme assassinée à côté de laquelle est retrouvé un exemplaire du livre – l’écrivain de L’écume des jours est même accusé d’être un «assassin par procuration». Il révélera alors en être le véritable auteur.

Sexe, racisme et violence sont au centre de cette terrible histoire située au sud des Etats-Unis, celle d’un jeune noir…