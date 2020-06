Le Critérium «voit double» pour sa deuxième édition

Les cyclistes seront deux fois plus nombreux ce mercredi soir au départ du Critérium en ville de Bulle. «Une bonne nouvelle», se réjouit le Bullois Florent Després, prêt à accueillir les 150 coureurs déjà inscrits pour cette troisième manche du Tour du canton.

QUENTIN DOUSSE

Lancé l'an dernier dans le cadre d'un travail de maturité, le Critérium en ville de Bulle repart pour un tour ce mercredi soir. Et ce, malgré un contexte forcément particulier. «Le maintien de la course a été décidé le 19 juin, nous avons donc dû s'y prendre au dernier moment. Mais la commune nous a soutenus, toutes les mesures sanitaires seront bien tenues et nous sommes confiants», assure Florent Després, initiateur de l'épreuve en boucle au côté de Damien Defferrard.

Ainsi, c’est 150 cyclistes – répartis sur les…