Le naturel, mais entretenu

Laisser un peu de place à la nature dans son jardin permet de favoriser la biodiversité. Exemple grandeur nature à Riaz.

SOPHIE ROULIN

On dirait le Sud. Assis sur un transat, au bout d’une étroite bande récemment fauchée, on ne perçoit plus les bruits urbains environnants: le chant des grillons remplit les oreilles d’un petit air de Provence. A hauteur des yeux, des taches violettes, blanches, jaunes, fuchsia se balancent au gré de la bise, dans le vert vaporeux des graminées. Autant de bleuets, de marguerites, de salsifis des prés, d’œillets des chartreux qui dansent dans la prairie fleurie de Georges Frossard et Marie-Claude Rolle, à Riaz. «Dès le départ, nous avons eu cette envie de recréer dans notre jardin une prairie comme on n’en voit quasiment plus», relève Georges Frossard. Pas…