Le sport, ce miroir remarquable et perfectible de la mixité

Commentaire

Le 25 mai, à Minneapolis, le monde est témoin de la mort de George Floyd à la suite de violences policières via un live Facebook.

Les images choquent, de même que le comportement du policier Derek Chauvin, agenouillé sur la victime de 46 ans, tandis qu’elle s’exprime péniblement: «I can’t breathe» (je ne peux pas respirer). George Floyd a ensuite perdu connaissance avant de décéder quelques heures plus tard à l’hôpital. Sa mort a déclenché la colère et l’indignation outre-Atlantique. Le mouvement Black Lives Matter (les vies noires comptent) prend de plus en plus d’ampleur au-delà des Etats-Unis. Les manifestations et émeutes contre le racisme et les violences policières se multiplient. Les Afro-Américains ne veulent plus se comporter comme des coupables alors même qu’ils…