TRAIL

Contraint d'annuler sa 9e édition prévue les 14 et 15 août à L'Etivaz, le SuperTrail du Barlatay propose deux parcours – une montée verticale et un trail de 35 kilomètres – à réaliser en libre entre le 20 juillet et le 20 septembre 2020. Chaque coureur aura droit à un prix souvenir sur présentation du résultat enregistré par l'application MSO Timmy. Tous les détails sur www.barlatay.ch.