Les contacts tracés dans les cinémas

Demain, les cinémas accueillent à nouveau les cinéphiles. Non sans quelques mesures à respecter, dont l’enregistrement des noms et numéros de téléphone.

RÉOUVERTURE. Les Prado de Bulle, les Rex de Fribourg et les Apollo de Payerne rouvrent demain. Le public pourra retrouver ses salles obscures, qui n’accueilleront pas plus de 300 personnes par projection et non sans quelques mesures sanitaires à respecter.



Une distance entre les gens d’abord, dans la file d’attente. «Des marquages au sol l’indiqueront à notre clientèle», précise Xavier Pattaroni, exploitant des salles Cinémotion, qui trépigne à l’idée d’accueillir à nouveau les cinéphiles. «Et bien sûr, du gel hydroalcoolique sera à disposition en plusieurs lieux.» Dans un premier temps – «la première semaine en tout cas» – il n’y aura…