Les dessins des enfants passés au décryptage

Durant le semi-confinement, La Gruyère a reçu près de 500 dessins d’enfants et en a publié une soixantaine de pages. En parallèle à leur exposition au Musée gruérien jusqu’à la fin août, Gianni Haver, professeur à l’Université de Lausanne et spécialiste de la médiatisation du temps présent, décode cette production.

CHRISTOPHE DUTOIT

TON DESSIN DANS LE JOURNAL. «Un élément ressort dans la majorité des dessins: le discours officiel. Quelque part, on sent une perméabilité de ces enfants aux communications du Conseil fédéral. Mais aussi aux pratiques sur lesquels on a énormément insisté et dont, sûrement, les parents se sont fait le relais. On a évidemment affaire à un public spécifique: les enfants dont les parents ont jugé opportun qu’ils participent à cette opération. Les enfants ne sont…