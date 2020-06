Les légumes du soleil

Des couleurs et des saveurs. Poivrons, aubergines, courgettes et tomates sont l’essence de compotées savoureuses aux parfums du Sud. La plus populaire? La ratatouille. Déclinée en plusieurs variantes selon les régions, elle est composée de légumes qui peuvent aussi se cuisiner entiers et farcis.

PIERRE-ÉTIENNE JOYE

Oh! L’ail et les oignons blancs, doux et sucrés, les aubergines et le basilic. Dire leur nom, c’est déjà une chanson», écrivait Colette lorsqu’elle séjournait dans le Midi. Un goût de Provence dans le pays du Sud fribourgeois? A l’heure du réchauffement climatique, cela n’a rien de saugrenu. Alors profitons-en et courons au jardin cueillir nos tomates, aubergines, courgettes et autres poivrons multicolores. Ces quatrelà sont la base de la ratatouille. Sans oublier l’ail et…