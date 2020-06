Les nouvelles rames du MOB retardées

Prévue en décembre prochain, la mise en service du Goldenpass Express, qui reliera sans changement Montreux à Interlaken, est reportée à l’été 2021.

JEAN GODEL

TRANSPORTS. Sa mise en service était prévue le 13 décembre prochain: le Goldenpass Express attendra au moins six mois de plus. Présentée à la presse l’an dernier (La Gruyère du 2 mai 2019), la nouvelle rame du MOB, dont les bogies révolutionnaires – à écartement et hauteur variables – permettront un trajet sans changement de Montreux à Interlaken Est, doit encore faire l’objet de tests et d’analyses. «Il reste certaines incertitudes liées à l’innovation, car tout est à créer», explique Jérôme Gachet, responsable communication de la Compagnie de chemin de fer Montreux Oberland bernois. Il est vrai que l’on attendait cette liaison…