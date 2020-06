Lire le journal de nouveau permis

Dès demain, il sera à nouveau possible de lire un journal dans un établissement public. Le nouveau plan de protection pour l’hôtellerie et la restauration édicté par Gastro-Suisse vendredi dernier met fin à cette restriction. Médias Suisses se réjouit dans un communiqué de cette évolution qui permettra à nouveau à la clientèle de lire ses journaux et magazines préférés dans les établissements publics. L’association des médias privés romands encourage les autres branches économiques à procéder à une adaptation similaire de leur propre plan de protection.

La décision d’interdire de lire les journaux dans les établissements publics avait été prise en mai, avant la réouverture des restaurants et des cafés. Elle visait à prévenir la transmission du nouveau coronavirus. ATS