Marie-Thérèse Savoy-Pilloud

dite Mimi

REMAUFENS

Marie-Thérèse est née le 14 février 1930 dans le foyer d’Alphonse et Lucie Pilloud, à Fruence, dans une fratrie de six enfants. Orpheline de sa mère à l’âge de 4 ans, elle a été élevée par son père et une de ses tantes tandis que ses grands frères et sœurs ont rejoint l’orphelinat à Châtel.

Dès ses 16 ans et sa scolarité terminée, elle œuvra comme nounou auprès de la famille Pilloud, à Châtel-St-Denis, jusqu’à son mariage avec Joseph Savoy en 1954. La même année, ils acquièrent la maison familiale à Remaufens. Elle donna naissance à sept enfants, trois garçons et quatre filles, qu’elle choya en restant mère au foyer tout en s’occupant durant plusieurs années de ses beaux-parents.

En 1976, au printemps, elle eut la douleur de perdre tragiquement l’aîné de ses enfants à…