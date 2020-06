Prévue ce mardi, l'ouverture des inscriptions pour la course commémorative de Morat-Fribourg a été repoussée «à une date fixée dans le courant de l'été, sitôt que le concept de sécurité et ces incidences auront été établis», indiquent les organisateurs. Lesquels ont décidé en l'état de maintenir cette 87e édition agendée au 3 et 4 octobre 2020.