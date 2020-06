Musico’Bourg reportée à 2021?

FÊTE CANTONALE. La Fête cantonale des musiques de Romont Musico’Bourg ne sera pas reportée à cet automne comme cela avait été évoqué (La Gruyère du 9 avril). Alors que le comité d’organisation planchait sur la mise sur pied d’une manifestation qui aurait eu lieu du 8 au 11 octobre, il a préféré y renoncer. Dans un communiqué, il invoque notamment les «mesures strictes pour une reprise des répétitions et concerts ainsi que l’incertitude sur la tenue de grands événements de plus de 1000 personnes dès l’automne».

Décision avant l’été

Ces prochaines semaines, il étudiera la possibilité de repousser l’événement quinquennal au printemps 2021 «afin que l’engagement de toutes et tous ne reste pas vain et que Musico’Bourg puisse vivre sa fête». Une décision qui sera prise et communiquée avant…