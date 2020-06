Ne le dis à personne

M6, MARDI, À 21 H05

Après une soirée d’été entre amis, Alexandre et Margot se rendent, c’est un rituel depuis leur premier baiser lorsqu’ils n’avaient que 7 ans, au bord d’un étang où, sur un tronc, ils ont gravé un cœur autour de leurs initiales. Voilà le dernier souvenir que le docteur Beck garde de sa femme assassinée ce soir-là. Assommé par le tueur en série alors qu’il tentait de secourir sa moitié, Alexandre ne cesse, huit ans après, de ressasser ce drame. Médecin dévoué à ses patients dans un quartier défavorisé du nord de Paris, Beck n’a jamais refait sa vie. Impossible. Le jour anniversaire de la disparition de Margot, il reçoit la visite des gendarmes et un mystérieux e-mail. Une blague de mauvais goût, sans doute. Un indice que seule Margot et lui connaissaient le trouble. Le…