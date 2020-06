Ne pas faire un malaise trop loin de Fribourg

Réagissant à l’article «N’allez plus aux urgences de Riaz entre 22 h et 8 h», paru samedi, cette lectrice raconte la mésaventure qui lui est arrivée à elle et son fils il y a quelques jours.

Il est environ 20 h. Mon fils de 34 ans fait un malaise. A 21 h 30, aggravation, recherche du médecin de garde de la Glâne (vieux réflexe), constate qu’il y a un numéro unique pour la Glâne, la Veveyse et la Gruyère. Mon fils téléphone à ce numéro, on lui répond qu’il n’y a plus de médecin de garde à ces heures, que les urgences de Riaz ferment à 22 h, qu’il faut donc appeler les ambulances pour aller à l’HFR Fribourg.

Téléphone au 144 à 22 h 04: «On arrive.» Puis on nous retéléphone: «Pas d’ambulance disponible, il faudra attendre une heure, elle viendra de Fribourg.»

L’état de mon fils ne…