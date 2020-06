Norah Jones, plus rassurante que jamais

Norah Jones

PICK ME UP OFF THE FLOOR

Blue Note Records

Couverte de Grammy Awards et de disques d’or depuis bientôt vingt ans, Norah Jones ne cesse de se renouveler. Quitte à – ça devait bien finir par arriver – renouer avec le piano-jazz, version bar enfumé de Greenwich Village, accompagné d’une contrebasse et d’une batterie, mais pas que. Composé avant la pandémie, et qui plus est avant les manifestations antiracistes, Pick me up off the floor est né de multiples sessions de studio, une poignée de jours par mois, avec une régularité suffisante pour conserver sa spontanéité et éviter toute lassitude.

Que ça chaloupe grave (Say no more) ou que ça ondule tout en touffeur (Stumble on my way), la récente quadragénaire prend visiblement un plaisir fou à chanter. Tout simplement. Des comptines…