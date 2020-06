Nouvelle enseigne Coop à La Tour

COMMERCES. Les grandes enseignes continuent leur implantation au sein des villages et des villes, au plus proche des clients (La Gruyère du 1er février). La Coop annonce l’ouverture, demain, d’un nouveau commerce à La Tour-de-Trême, à Pra Sud, dans le complexe que construit la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg. Ce point de vente de 500 m2 a nécessité un investissement de 2,2 millions de francs.

En plus de l’offre traditionnelle, caisses self check-out et mets faits maison, ce nouveau magasin se dote d’un point de retrait de colis pick-up. Ceci «afin de répondre à la demande toujours croissante d’un service de livraison hors domicile, mais adapté pour des achats en ligne», indique la Société coopérative dans son communiqué. Ainsi, les commandes passées sur les sites…