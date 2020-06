Où est passé le sentier?

La promenade de cette lectrice a été gâchée.

Je me promène quotidiennement dans la forêt entre Vaulruz et Sâles. Qu’elle a été ma surprise de constater que le petit sentier aménagé récemment était recouvert de branches, de troncs et de pierres. J’ai maudit la personne qui a fait un tel chaos. Emprunter ce petit chemin préserve la tranquillité de la faune.

Par les temps qui courent, comment peut-on la dénoncer et faire intervenir les autorités? Cette personne doit être bien seule et aigrie pour faire un tel geste. Pitié à elle!

Valérie Sottas, Vuadens