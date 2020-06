Deché-delé

I pâchè chu nouthrè routè a la fudra, kemin on lutin. Kan vo vêdè aparèthre chi piti drapô, vo chédè ke l’è li. A pêna dèvan vo, inke-lo dza on fyê tro pye yin; pâ moyin dè l’arèthâ. Chè dou bré rènyâ rinpyathon alêgramin on pechin moteu. Fô pâ oubyâ ke, l’i a kotyè j’an, l’è j’ou chanpyon dou mondo, toparê!

Nouthrè routè, ou dzoua d’ora chon pâ di chindê dè promenârda; adon, chôpyé bayidè-vo achyin kan vo j’ithè ou volan.

Le vayin bolondji l’a rin pouêre. Kore, l’è chon grô pyéji, l’a bin réjon. Chè tsanbè volon rin-mé krêre, adon i betè tota cha fouârthe din chè bré. Ma, cha fouârthe l’è chuto din cha titha, din chon kà. Prudinthe chu lè routè! Bouna tsanthe è boun’oura, chanpyon. ANNE MARIE YERLY

Ecoutez cet article en patois et en français sur www. lagruyere.ch