Pour éponger le déficit de l’HFR

Dix députés socialistes ont déposé un mandat pour faire de l’HFR un «véritable hôpital public fort». «L’HFR a certes réagi avec mention grâce à l’engagement exemplaire de son personnel et à la bonne gestion de sa direction, mais il doit être renforcé pour mener à bien sa mission d’intérêt public», clament-ils. Ils constatent notamment que «malgré l’assouplissement des mesures et dans un contexte d’évolution incertaine de la pandémie, l’activité n’a pas atteint sa pleine capacité. La fermeture des blocs opératoires des sites de Riaz et Tavel est maintenue afin de concentrer le personnel spécialisé (anesthésie, soins intensifs, urgences) sur le site de Fribourg pour pouvoir agir en cas de nouveau pic.» Une flexibilité qui, selon les socialistes, permet de garantir la sécurité et la qualité…